Vali Arslantaş: “Tedbirlere en iyi şekilde uymalıyız”

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Gölhisar İlçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaret esnasında Arslantaş, vatandaşları tedbirlere uyma konusunda daha dikkatli olması konusunda uyardı.

Programına Gölhisar Kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Vali Arslantaş'ı Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş karşıladı. Vali Arslantaş, Kaymakamlık ziyareti sırasında ilçede devam eden çalışmalar, uygulanan pandemi tedbirleri ve hastalığın İlçedeki seyri ile ilgili bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası ilçe merkezinde çarşı esnafını ziyaret eden Vali Arslantaş görüştüğü esnaflarla sohbet etti. Hastalığın seyrinin takip edilerek yavaş yavaş normalleşme sürecine adımların atılacağını belirten Vali Arslantaş, bu hassas dönemde bütün vatandaşların biraz daha sabır göstererek tedbirlere en iyi şekilde uymaları gerektiğini vurguladı.

Daha sonra Vali Arslantaş, Gölhisar Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kibyra Mesire Alanını yerinde inceleyerek Başkan İbrahim Sertbaş’tan çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.

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