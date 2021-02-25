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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basın İlan Kurumu’ndan Burdur’daki gazetelere dijital reklam eğitimi

İHA

Basın İlan Kurumu’ndan Burdur’daki gazetelere dijital reklam eğitimi

Burdur’da, ‘medyada reklamcılığın geliştirilmesi’ konusunda gazetelere çevrimiçi seminer verildi.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, Burdur’da basın işletmelerinde çalışanlara yönelik olarak “Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi” eğitimi düzenlendi. Burdur’da faaliyet gösteren gazetecilerle, dijitalleşme, yeni medyada reklamcılık ve yeni gelir modelleri hakkında bilgi paylaşımı amacıyla düzenlenen eğitim online olarak gerçekleştirildi.
Eğitimde, resmi ilan gelirlerinin yanı sıra, gazetelerin internet sitelerine dijital reklam piyasalarından sağlanacak internet reklamlarıyla ek gelir kaynağı sağlanması ve artan bir gelire nasıl sahip olunabileceği konusunda farkındalık oluşturmak hedeflendi.
Basın İlan Kurumu İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen online eğitim kapsamında, Burdur il ve ilçelerinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan basın işletmelerinin yetkilileri İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel’den eğitim aldı.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın, bu projede olduğu gibi her platformda “yerel medyanın desteklenmesi ve yeni medya yönelimlerine entegrasyonuna katkıda bulunma vizyonuyla yerel basının habercilik gelenek ve kültürünü, etik ve kültürel değerlerini dijital mecraya taşımanın önemine” vurgu yaptığını söyleyen Demirel, bu vizyon ve desteğin önemine dikkat çekerek, gazetelerin reklam gelirlerinin arttırılması, illerdeki reklam potansiyelinin ortaya çıkarılıp, gazete ve internet haber siteleri ile ticari kuruluşların daha iyi tanıtılıp satış ve pazarlamaya katkı sağlanması, gazetelerin dijital medyadan daha çok reklam almalarının sağlanması ve bu alandaki eksikliğin doldurulması, gazetelerin yeni teknolojilerle tanışması ve bunları uygulaması, dijital mecralarda okur sayısının arttırılması gibi başlıklar içeren interaktif bir sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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