Burdur’da 25 bin 50 öğrenci ders başı yapacak

Burdur’da 254 okulda, 25 bin 50 öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak.

Burdur’da Covid19 tedbirleri kapsamında okullar yüz yüze eğitim için hazır hale getirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Burdur genelinde 254 okulda hijyen ve temizlik çalışmalarını tamamladı. 24 anaokulu, 86 ilkokul, 87 ortaokul ve 57 lisede 1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda okuyan 25 bin 50 öğrenci ders başı yapacak.

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