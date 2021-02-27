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Vali Arslantaş: “Antalya, Burdur ve Isparta’nın sosyo-ekonomik kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz” BAKA toplantısı Isparta Davraz’da yapıldı

İHA

Vali Arslantaş: “Antalya, Burdur ve Isparta’nın sosyo-ekonomik kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz” BAKA toplantısı Isparta Davraz’da yapıldı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısı Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Arslantaş, Antalya, Burdur ve Isparta’nın sosyoekonomik kalkınması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve beraberlerindeki heyet ile birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETEM) içerisinde yer alan BAKA destekli güdümlü projelerden Gül ve TıbbiAromatik Bitkiler ve Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı’nda yerinde incelemede bulundular. İncelemeler sırasında SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve yetkililer heyete merkezle ilgili bilgi verdiler.
Buradaki incelemelerin ardından Vali Arslantaş, Vali Seymenoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve BAKA Yönetim Kurulu Üyeleri, Isparta Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Valilik Kupası Kayak ve Snowboard Yarışmaları ödül törenine katıldılar. Törenin ardından Kayak Merkezinde incelemelerde bulunan heyet telesiyeje binerek Davraz Kayak Merkezini yakından görme fırsatı buldular.
Kayak Merkezi gezisinin ardından BAKA Yönetim Kurulu Toplantısına geçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Arslantaş, Ajans Yönetim Kurulu olarak, Antalya, Burdur ve Isparta’nın sosyoekonomik kalkınması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Özellikle pandemi sürecinde istihdamın artırılmasına, turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik politikalar geliştirmekte ve bu yönde faaliyetler yürütmekte olduklarını aktaran Vali Arslantaş, toplantıda alınacak kararların Antalya, Burdur ve Isparta’ya hayırlı olmasını diledi.
Toplantı gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erdi.

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