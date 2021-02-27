Burdur Gölü kıyısındaki yangının neden olduğu tahribat ortaya çıktı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Gölü sahilinde dün akşam çıkan ve 2 kilometrekarelik alandaki sazlığın yanmasına neden olan yangının yarattığı tahbirat ortaya çıktı.

Son yıllarda suyu hızlı bir şekilde çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilindeki alanda dün akşam çıkan yangın Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Serenler Otel alt kısmından Özemek Sitesi 11'inci kısım alt tarafında kadar geniş bir alanda etkili olan yangın nedeniyle oluşan tahribat gün ağardığında ortaya çıktı.

Birçok su kuşuna ev sahipliği yapan ve yaşam alanı olan Burdur Gölü kenarındaki sazlıkların 2 kilometrelik bölümü küle döndü. Bu sazlıklarda barınan kuşlar da başka noktalara göç etmek zorunda kaldı. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-02-27 14:37:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.