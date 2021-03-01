Burdur çok yüksek riskli iller arasında kaldı Vali Arslantaşç “Herkesin herkesten mesul olduğu bir döneme girdik”

Burdur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı illerin risk değerlendirme kriterine göre ayrılmış haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında kaldı. Risk haritası ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş, “Herkesin herkesten mesul olduğu bir döneme girdik. Tedbirlere uyarsak çok yüksek riskli illerden yüksek riskli illere geçme süresi en kısa sürede olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk değerlendirme kriterine göre ayrılmış haritasını paylaştı. Haritada mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 kategoriye ayrılan bölgelerin korona virüs salgınına yönelik olarak risk durumları yer aldı. Paylaşılan haritaya göre Burdur çok yüksek riskli iller arasına girdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedbirlere uyulursa çok yüksek riskli illerden yüksek riskli illere geçilebileceğini ifade etti. Yaptığı paylaşımda Arslantaş, “Kıymetli hemşehrilerim, Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı son risk haritasında ilimiz maalesef çok yüksek riskli iller arasında görünmektedir. Bu da bize hep birlikte adım adım yapmamız gereken çok şey olduğunu anlatmaktadır. Tedbirlere uyarsak çok yüksek riskli illerden yüksek riskli illere geçme süresi en kısa sürede olacak. Uyacağımız kuralların eğitimden iş hayatına ve sosyal yaşama kadar birçok alanı etkileyeceği bilinciyle hareket etmemiz gerektiği açıktır. Bugünden itibaren herkesin herkesten mesul olduğu bir döneme girdik” dedi.



Vatandaşlar cumartesi günü sokağa çıkabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası haritada bulunan risk düzeyine göre kısıtlamaların kalktığını açıklamıştı. Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur’da hafta içi 21.0005.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, hafta sonu cumartesi günü vatandaşlar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bir süredir uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazar günü ise devam edecek.

Açıklanan bilgilere göre Burdur’da ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak ve sınavlar yüz yüze yapılacak.



Kafe ve restoranlar açılmayacak

Kalkan kısıtlama başlıklarına göre çok yüksek riskli iller dışında illerde kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasite ile sabah 07.00 ile 19.00 saatleri arasında açılacak. Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur’da ise kafe ve restoranlar bir süre daha paket servis yapmaya devam edecek.

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