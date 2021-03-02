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Hobi olarak yaptığı karavanla Türkiye’yi gezdi, şimdi ihraç etmeyi planlıyor Pandemide karavana talep arttı

İHA

Hobi olarak yaptığı karavanla Türkiye’yi gezdi, şimdi ihraç etmeyi planlıyor Pandemide karavana talep arttı

Burdur’da 6 yıl önce hobi olarak karavan yapmaya başlayan ve yaptığı karavanla Türkiye’yi gezen Erhan Işık, işini büyüterek yurt dışına karavan ihraç etmeyi planlıyor.
Burdur’da arkeoloji bölümünde yüksek lisans yapan 26 yaşındaki Erhan Işık, 6 yıl önce üniversite okurken hobi olarak karavan yapmaya başladı. 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladığı mini karavanı kullandığı aracın arkasına takarak Türkiye turu yapan Erhan Işık, yaklaşık 70 il gezdi. Gezdiği yerlerde yaptığı karavan beğenilince işi daha da büyütmek isteyen Işık, Burdur’da açtığı 250 metrekarelik iş yerinde karavan yapımına başladı.

“Hobi olarak karavan yapmak istedim”
Daha büyük bir üretim yeri açarak yurt dışına satış yapmayı planladığını ifade eden Erhan Işık, Kanada ve Almanya’dan birkaç kişi ile görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi. Erhan Işık, “Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans yapıyorum. Öğrencilik yıllarımda yani bundan 6 yıl önce kullanmış olduğum klasik bir aracım, vosvosum vardı. Hobi olarak bir karavan yapmak istedim. Ve küçük bir karavan tasarladım ona. Yaklaşık 6 ayda tamamladığım karavanla Türkiye’de 6070 tane il gezdim. Daha sonra gezdiğim her yerde karavanım çok beğenildi. Bu durum da beni çok mutlu ediyordu. Daha sonra birkaç model daha yaptım. Onları yaparken satışı gerçekleşti. Bu durum öğrenciliğime katkı sağladı. Lisansı da bitirdikten sonra bu işi biraz daha profesyonelliğe dökmek istedim. İş yerimi açtım. 250 metrekarelik bir iş yerim var şuanda. Yaklaşık 25, 30 civarında karavan sattım. Şuan da 15 tane falan siparişimiz var. Amacım buradan daha büyük üretim yeri açmak daha sonra yurt dışına ihracat yapmak. Şuan Kanada’dan Almanya’dan falan birkaç kişiyle görüşmelerimiz sürüyor” dedi

“Karavan değil hayal üretiyorum”
Karavan yapımına hobi olarak başlayan Erhan Işık, uygun bütçeli aileler için de karavan yaptığını söyledi. Erhan Işık, “Hobi olarak başladım ama iş çok farklı bir boyuta geldi. Müşterilerime her türlü desteği sunuyorum. Ürettiğim tüm karavanlarda seri numarası falan her şey var. Elimden geldiğince tüm belgelerini falan aldım. Aracın arkasına bazı resmi evraklar için 2 bin 5003 bin TL arasında bir ücret çıkıyor. Eğer karavanı bizden almak isterlerse de fiyatları baya makul zaten. İsim yapmış markalardan ziyade yeni bir marka olduğumuz için aynı standartlarda ürettiğimiz karavanları daha uygun bütçeli ailelere 46 bin TL’ye verebiliyoruz. Yeni modellerimiz çıkacak. Çıkacak olan modellerimiz Avrupa standartlarına daha yakın. Onlar da 52 bin TL olacak. Ama genel anlamda pandemiden fırsatçılık yapan markalardan kesinlikle olmadım. Amacım herkesin hayallerinin gerçekleşmesi. Karavan değil hayal üretiyorum yani” diye konuştu.

Pandemide karavana talep arttı
Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs pandemisinde karavana rağbetin arttığını vurgulayan Erhan Işık, “Pandemiden önce aylık bir tane falan satıyordum. Şimdi ayda 4 tane, 5 tane satıyorum. Hatta şu an yetiştiremez olduk. Pandemide insanlar biraz sıkıldığı için talep baya bir arttı” diyerek yaz aylarında havalar ısındığı için talebin daha da artacağını belirtti.
Klasik arabasının arkasına bağladığı karavanla Türkiye’nin bir çok noktasına seyahat eden Işık, “Karavanla seyahat ederken en çok sevdiğim şey sürekli yolda olmaktı. Yani bir yere sabit kalıp sürekli orada kalmak değil de daha çok seyahat edebileceğiniz mini karavanlar yapmayı tercih ettiğim için sürekli farklı farklı yerleri gördüm. Sabit yerde kalmadan gezebilmekti benim için” diyerek istediği yerde konaklayabilmenin harika bir şey olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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