Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur’da yetkililer Salı Pazarı'nda denetim yaptı Salı Pazarı'nda inceleme yapan Vali Arslantaş, Başkan Ercengiz ve Meclis Başkanı uyarılarda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur’da yetkililer Salı Pazarı'nda denetim yaptı Salı Pazarı'nda inceleme yapan Vali Arslantaş, Başkan Ercengiz ve Meclis Başkanı uyarılarda bulundu

İHA

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur’da yetkililer Salı Pazarı'nda denetim yaptı Salı Pazarı'nda inceleme yapan Vali Arslantaş, Başkan Ercengiz ve Meclis Başkanı uyarılarda bulundu

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve İl Genel Meclisi Üyesi Murat Akbıyık, bölgenin en büyük pazarı olan Salı Pazarı girişinde HES kodu denetimine katıldı. Burdur'un Batı Akdeniz Bölgesi'nde çok yüksek riskli tek il olması yetkilileri harekete geçirirken Vali Arslantaş, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haritada çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur’da tedbirler üst seviyeye yükseltildi. Sağlık Bakanlığının açıkladığı risk değerlendirme kriterine göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılırken, Burdur'un Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki çok yüksek riskli tek il olması yetkilileri alarma geçirdi. Uzay çatı altında kurulan Salı Pazarı'na girişler her hafta olduğu gibi bu hafta da HES kodu ile yapıldı.
Yeni kontrollü normalleşme sürecinin ilk gününde Salı Pazarı'na ziyaret gerçekleştiren Burdur Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, hem tedbirleri inceledi hem de esnafa ziyarette bulundu. Esnaflara uyarılarda bulanan Vali Ali Arslantaş, maske mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarını yineledi. Ziyareti sırasında sohbet ettiği pazar esnafı ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Arslantaş, tedbirler konusunda herkesin göstereceği duyarlılık ve hassasiyetle birlikte, mümkün olan en kısa sürede Burdur'un düşük riskli grup içerisinde yerini alacağına inandığını belirtti. Vali Arslantaş, toplumunun bütün kesimi ile birlikte atılacak adımlarla, adım adım çok yüksek riskli iller arasından düşük riskli iller arasına çok kısa sürede geçebileceğini belirterek, bu çerçevede tedbirlere uyulması noktasında herkese büyük sorumluluklar düştüğünü, herkesin herkesten mesul olduğu bir dönem içerisinde olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da vatandaşlar üzgün
YEREL HABERLER Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da ...
Hobi olarak yaptığı karavanla Türkiye’yi gezdi, şimdi ihraç etmeyi planlıyor Pandemide karavana talep arttı
YEREL HABERLER Hobi olarak yaptığı karavanla Türkiye’yi gezdi, şimdi ...
Burdur çok yüksek riskli iller arasında kaldı Vali Arslantaşç “Herkesin herkesten mesul olduğu bir döneme girdik”
YEREL HABERLER Burdur çok yüksek riskli iller arasında kaldı Vali ...
Salda Gölü için UNESCO'ya dünya doğal mirası başvurusu (2)
YEREL HABERLER Salda Gölü için UNESCO'ya dünya doğal mirası ...
Salda Gölü için UNESCO'ya dünya doğal mirası başvurusu
YEREL HABERLER Salda Gölü için UNESCO'ya dünya doğal mirası ...
Ehliyetsiz sürücü önünde seyreden otomobile çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü önünde seyreden otomobile çarptı: 4 ...
Süt tankerinin çarptıktan sonra kaçtığı kadın öldü
YEREL HABERLER Süt tankerinin çarptıktan sonra kaçtığı kadın öldü
Yeşilova’nın Çardak köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yeşilova’nın Çardak köyü karantinaya alındı
Kılavuzlar Köyü ikinci kez karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kılavuzlar Köyü ikinci kez karantinaya alındı
Yere düşünce sırtındaki tüfek ateş aldı, bacağından yaralandı
YEREL HABERLER Yere düşünce sırtındaki tüfek ateş aldı, bacağından ...
Kayıp çoban saatler sonra yaralı halde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çoban saatler sonra yaralı halde bulundu
Kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban helikopter ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban helikopter ile ...