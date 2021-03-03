Burdur'da kick boks sporu 6 kadın antrenöre emanet



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'a 2008 yılında gelen kick boks antrenörü Deniz Sögü Koç, bu sporu kente sevdirdi. Yaklaşık 1200 lisanslı sporcunun kick boks yaptığı kentte Deniz Sögü Koç, öğrencilerinden 5 kadının da birinci kademe antrenör olmasını sağladı.

İzmir'den 2008 yılında Burdur'a gelen kick boks antrenörü Deniz Sögü Koç önceleri gönüllü olarak Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verdiği kurslarla kenti bu sporla tanıştırdı. Koç, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün antrenörü olarak daha geniş kitlelere bu sporu sevdirdi. Koç'un öğrencileri ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok derece elde etti. Koç'un 5 kadın sporcusu da birinci derece antrenör olarak kick boksa yeni yetenekler kazandırıyor.

Deniz Sögü Koç, "2008 yılında İzmir'den Burdur'a geldiğim zaman kentte kick boks sporu yoktu. Gönüllü olarak bu sporu başlattım, daha sonra Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bu sporu devam ettirdim. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne kick boks antrenörü olarak başladıktan sonra yaptığımız çalışmalarla 1200 civarında lisanslı sporcumuz oldu" dedi.

'KADINLAR DAHA HIZLI ÇIKTI'

Koç, şunları söyledi:

"Bu dönemde Burdur iline 5 kadın antrenör kazandırdık. Kadın antrenör olması benim açımdan da gurur verici, çok güzel bir duygu. Kadınların daha istekle ve azimle bu işe sarılmaları çok güzel. Tabii ki erkek antrenörlerimiz de olacak ama kadınlar daha hızlı çıktı. Kadın antrenörler temelden gelme antrenörler. Temelden bu işi yaparak geldiler. Antrenörlerimizin içinde dünya karmasında derece yapan diğer uluslararası turnuvalarda derece elde edenler var. Hem kadınların anaç tavırları hem daha sıcak yaklaşımlarından dolayı kick boks Burdur'da daha emin ellerde. Sporculara hem kick boks yaptırmak hem annelik yapmak hem yol göstermenin daha farklı olduğunu düşünüyorum."

'BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUM'

Kadın antrenörlerden dünya ikincisi Gökçe Nur Tarhan, "Kick boksa başlayalı 7 yıl oldu. Uluslararası turnuvalarda derecelerim var. 2 yıl önce birinci kademe antrenörlük belgemi aldım. Kendim gibi başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum. İnşallah bunu başarabilirim" dedi.

'2 YILDIR AYNI ZAMANDA ANTRENÖRLÜK DE YAPIYORUM'

Milli takımda mücadele eden Elif Aynur, "10 yıldır kick boks sporu yapıyorum. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda derecelerim var. Kendimi bu sporda buldum. 2 yıldır aynı zamanda antrenörlük de yapıyorum. Deniz hocamın desteğiyle başarılı, disiplinli ve erdemli sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Antrenör Büşra Ceylan da, "10 yıldır kick boks sporu yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır da antrenörlük yapıyorum. Sporcularımın da Türkiye dereceleri var. Kendimiz gibi iyi, başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-03-03 08:09:09



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