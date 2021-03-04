Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Gölhisar ilçesinde balıkçılık yapan Arif Karagöz (33), Yapraklı Baraj Gölü'nden 47 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Gölhisar'da 15 yıldır balıkçılık yapan ve Yapraklı Baraj Gölü'nde balık üretim havuzları bulunan Arif Karagöz, geçen pazar günü balık avlarken ağına 1,85 boyunda ve 47 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Karagöz, "Yapraklı Barajı'ndan çıkan en büyük yayın balığı 47 kilogramlık. Bu da bana nasip oldu. 1,83 boyum var. Tam boyum kadar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-03-04 12:18:37



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