Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı

DHA

Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Gölhisar ilçesinde balıkçılık yapan Arif Karagöz (33), Yapraklı Baraj Gölü'nden 47 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.
Gölhisar'da 15 yıldır balıkçılık yapan ve Yapraklı Baraj Gölü'nde balık üretim havuzları bulunan Arif Karagöz, geçen pazar günü balık avlarken ağına 1,85 boyunda ve 47 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Karagöz, "Yapraklı Barajı'ndan çıkan en büyük yayın balığı 47 kilogramlık. Bu da bana nasip oldu. 1,83 boyum var. Tam boyum kadar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-03-04 12:18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Arslantaş, “En kısa sürede maviye dönüştüreceğiz” Burdur'da pandemi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Vali Arslantaş, “En kısa sürede maviye ...
Gölhisar’da ender büyüklükte yakalanan yayın balığı görenleri hayrete düşürdü Yapraklı Barajı Gölü’nde 2 metre boyunda yayın balığı yakalandı
YEREL HABERLER Gölhisar’da ender büyüklükte yakalanan yayın balığı ...
TIR şoförü kaza yaptığını önce inkar etti, sonra kabul etmek zorunda kaldı
YEREL HABERLER TIR şoförü kaza yaptığını önce inkar etti, sonra ...
Burdur'da kick boks sporu 6 kadın antrenöre emanet
YEREL HABERLER Burdur'da kick boks sporu 6 kadın antrenöre emanet
Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur’da yetkililer Salı Pazarı'nda denetim yaptı Salı Pazarı'nda inceleme yapan Vali Arslantaş, Başkan Ercengiz ve Meclis Başkanı uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur’da ...
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da vatandaşlar üzgün
YEREL HABERLER Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da ...
Hobi olarak yaptığı karavanla Türkiye’yi gezdi, şimdi ihraç etmeyi planlıyor Pandemide karavana talep arttı
YEREL HABERLER Hobi olarak yaptığı karavanla Türkiye’yi gezdi, şimdi ...