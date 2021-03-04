Vali Arslantaş denetim seferberliği başlatıp sahaya indi

Salgının seyrinin il bazlı takip edildiği yeni kontrollü normalleşme sürecinde çok yüksek riskli iller arasında açıklanan Burdur’da Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile denetim seferberliği başlatıldı.

Burdur’da Salı günü yapılan pandemi toplantısında ilave yeni kararlar alınarak, denetimlere ağırlık verileceğini vurgulayan Burdur Valisi Ali Arslantaş, sahaya inerek bizzat denetimlerde bulundu. Sahada bizzat denetimlere katılan Vali Arslantaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile birlikte mahrukatçılar sitesinde denetimde bulunarak, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sohbet ettiği esnaflara, Pandemi ile mücadelede kalıcı bir başarının sağlanması için alınan tedbirlere toplumun tüm kesimlerince uyulması gerektiğini söyleyen Vali Arslantaş, herkese büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Umumi Hıfzıssıhha kurulunda alınan kararla, denetim seferberliği başlattıklarını belirten Vali Arslantaş, teknolojik imkânlardan da en üst düzeyde istifade etmek suretiyle, kurum yöneticileri başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri ile düzenli olarak her gün sahada denetimler yapılacağını vurguladı.

Yapılacak denetimlerin yanı sıra kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarının da azami şekilde istifade edileceğini belirten Vali Arslantaş, tedbirlere uymayanların görüntülerden tespit edilerek yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Ayrıca Vali Arslantaş, alınan ilave kararlar doğrultusunda zincir marketlerde uygulanmakta olan salgın tedbirlerine ilave olarak, müşterilere HES kodu sorgulaması yapılacağını söyledi.

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