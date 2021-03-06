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Kısıtlama kalktı, vatandaş soluğu sokakta aldı

İHA

Kısıtlama kalktı, vatandaş soluğu sokakta aldı

Burdur’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Cumartesi günleri kaldırılması ile beraber vatandaşlar sokaklara ve parklara akın etti.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını ilan ettikten sonra Burdur’da vatandaşlar soluğu sokakta aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile beraber vatandaşlar çocuklarını eğlendirmek için parklara akın etti.
3 aydır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından sonra ilk defa sokağa rahatça adım atan vatandaşlar sokağa çıkabildikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler. Uzun zaman sonra Cumartesi günü ilk defa sokağa çıkan İsmail Bilgin, “Uzun zamandır kısa süreli sokağa çıktığımız için mutlu değildik. Şu an daha iyi oldu. Hiç olmazsa rahatça gezebiliyoruz” diye konuştu.
Torununu parka getirerek eğlendiren bir vatandaş ise Cumartesi günü sokağa çıkmanın özgürlük olduğunu söyledi.
Diğer taraftan Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda anons ile uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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