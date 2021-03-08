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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur’da hafta sonu yoğun denetim

İHA

Burdur’da hafta sonu yoğun denetim

Burdur Genelinde, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Burdur genelinde başlatılan Denetim Seferberliği ve İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Tematik Denetimler, hafta sonu yoğun bir şekilde devam edildi.
Başta il ve ilçe Salgın Denetim Merkezi bünyesinde oluşturan ekipler olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek odalarının yönetici ve personelinden oluşan ekipler Cumartesi ve Pazar Günü iki gün boyunca Dinamik Denetim Modeli ile sahada denetim yaptılar.
6 Mart Cumartesi Günü Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, yeme içme yerleri gibi umuma açık yerlerin denetlenirken, 7 Mart Pazar Günü ise Otel ve konaklama tesisleri denetlendi. Tematik denetimlerin yanı sıra tüm ekipler sahada tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde alınan tedbirler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunurken kolluk kuvvetleri de denetimlerini aralıksız sürdürdüler.
Yapılan denetimler sırasında ekipler, vatandaşların ve iş yerlerinin kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaştıkları durumlarda idari para cezası uyguladılar.
Burdur Valisi Ali Arslantaş devam eden denetimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, tedbirlere uyulursa ilerleyen süreçte açıklanacak risk haritasında Burdur’un iyi bir noktada olacağını söyledi. Vali Arslantaş, “Bu hassas süreçte hafta sonu demeden sahada görev alan bütün yöneticilerimiz ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. Denetimler aynı kararlılıkla İlimiz genelinde uygulanmaya devam edecek. Yapılan denetimlerin karşılığının günbegün görmekten de bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum. Rehavete kapılmadan tedbirlere sonuna kadar riayet ederek, uygulamaya esas açıklanacak bir sonraki risk haritasında iyi bir noktada olacağımızı öngörüyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz tedbirlere en hassas şekilde uymalarıdır.” Dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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