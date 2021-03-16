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Dalış rekortmeni Birgül Erken, Salda Gölü'nde rekor deneyecek

DHA

Dalış rekortmeni Birgül Erken, Salda Gölü'nde rekor deneyecek


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) SERBEST dalış dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda rekor denemesi yapacak.
Birgül Erken, rekor denemesi ön hazırlıkları için geldiği Burdur'da Vali Ali Arslantaş'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tek nefeste tüpsüz, paletsiz ip destekli değişken ağırlıklı rekor denemesi çalışmalarına başladıklarını söyleyen Erken, "Bu rekor daha önce Meksika'da bir Türk sporcu tarafından 77 metre olarak kırıldı. Biz de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bu rekoru kırmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı başlattık. Ekibimizle birlikte özverili şekilde çalışıyoruz. Daha önce rekor 77 metreydi. Biz öncelikle 78 metreyi hedefledik, üstü de olabilir. Öyle bir rekor kıracağız ki çok uzun yıllar Türkiye'nin elinden alınamayacak şekilde planlıyoruz" dedi.
Hazırlık süreci olarak 7 aylık bir dönemleri olduğunu anlatan Birgül Erken, "Heyecanlı bir süreç bizi bekliyor. Salda'nın derinliklerini keşfetmek, dünyaya duyurmak için heyecanlıyız. Rekorlarımı Anadolu'da kırmayı, Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmayı istiyorum. Bizim kıracağımız bu rekorun hem Burdur'un tanıtımı hem de Salda'nın cazibe merkezi haline gelmesinde katkısı olacağına inanıyorum. Daha önce kırılan rekorların yurt dışında kırıldığını görüyoruz. Salda Gölü'nün daha soğuk olduğuna dikkati çekmek istiyorum. Yani Meksika'dan daha anlamlı bir rekor olacağı için inşallah bu rekoru Anadolu'muzun güzide şehri Burdur'da, dünyanın gözbebeği Salda Gölü'nde yapmak istiyoruz. Ben kendi adıma daha milliyetçi bir yaklaşımla suyun koşulları zor olsa da dünyaya Türkiye'mizi, Türkiye'mizin güzelliklerini tanıtmak adına bir misyonum olduğunu düşünüyorum, üzerimde bir sorumluluk hissediyorum. Ekibimizle canla başla çalışıyoruz. Bu rekoru kıracağız" diye konuştu.
'TÖDÜRGE GÖLÜ'NDE BUZ ALTI DÜNYA REKORU DENEYECEĞİM'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yanlarında olacağını ve kendilerine destek vereceğini umut ettiğini vurgulayan Birgül Erken, şunları dedi:
"Rekoru çok anlamlı bir günde kıracağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kırmayı hedefliyoruz. Bu da çok anlamlı benim için. Rekor sonrası kısa süreli bir dinleme aralığının ardından, yine yeniden Anadolu'nun muhteşem coğrafyasını dünyaya tanıtmak adına sezona başlayarak Sivas ili Zara ilçemizde Tödürge Gölü'nde buz altı dünya rekoru deneyeceğim. Bu rekor için takvimimiz 2022 Şubat ayı olarak planlandı. Buz kalınlığının en iyi olduğu tarihlerin belirlenmesi adına Sivas'ta keşif dalışlarımızı geçen hafta tamamladık. Anadolu'muzun muhteşem güzelliklerini rekorlar kırarak tüm dünyaya tanıtmak amacındayım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Birgül Erken antrenman görüntüleri
RÖP: Birgül Erken
Birgül Erken'in Salda Gölü görüntüleri
Rekor kırdığı görüntüler (ARŞİV)
DHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-03-16 10:59:31

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