Yaralı tilki jandarma tarafından kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, devriye gezdikleri esnada yaralı bir tilkiye rastladılar. Yaralı tilkiyi koruma altına almak isteyen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tilkiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.