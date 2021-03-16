Burdur'da 3.7 büyüklüğünde deprem

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü olarak saptadığı deprem, saat 16.18'de oldu. Yerin 9.18 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinde hafif hissedildi. Depremde can ve mal kaybo olmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-03-16 16:43:35



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