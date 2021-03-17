Burdur'da bir köy karantinaya alındı

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Burdur merkeze bağlı Günalan köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Günalan köyünde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişi bulunmasından dolayı karantina uygulaması başlatıldı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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