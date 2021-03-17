17 yaşındaki kız, parkta, tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)



BIÇAKLAYIP, EVİNE GİTMİŞ

Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta, tartıştığı E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın, Gizem Canbulut olduğu belirlendi.

Bucak'ı tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'na gelen E.Y. ve Gizem Canbulut'un buradaki surların alt tarafında oturduğu, bir süre sonra tartışma çıktığı belirtildi. Tartışmanın ardından E.Y.'nin yanında bulundurduğu bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından yaraladığı, ardından kaçıp evine gitti tespit edildi. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden E.Y.'nin daha sonra evine gelen polise teslim olduğu ifade edildi. İhbar sonrası parka giden ekiplerin de Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştığı ifade edildi.

E.Y. ve Gizem Canbulut'un daha önce aynı okulda öğrenim gördükleri öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2021-03-17 17:49:05



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