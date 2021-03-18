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17 yaşındaki Gizem'i kendi adına sahte hesap açtı diye öldürmüş

İHA

17 yaşındaki Gizem'i kendi adına sahte hesap açtı diye öldürmüş

Burdur’da genç kızı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı E.Y’nin ifadesi ortaya çıktı. E.Y., 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u kendi adına sahte hesap açtığı gerekçesiyle öldürdüğünü ileri sürdü.
Burdur’un Bucak ilçesinde Yunus Emre Parkı’nda 17 yaşındaki Gizem Canbulut’u bıçaklayarak ölümüne sebep olan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan E.Y’nin ifadesi ortaya çıktı.

“Adıma sahte hesap açıp rezil ediyordu”
Tutuklanarak Burdur Cezaevi’ne gönderilen E.Y’nin ifadesinde Gizem Canbulut’un E.Y ile ayrıldıktan sonra E.Y adına sahte hesaplar açıp fotoğraflar paylaştığı ifade edildi. İfade veren E.Y’nin “Gizem benim adıma sürekli sahte hesaplar açıyordu. Benim hakkımda fotoğraflar paylaşıp beni millete rezil etmeye çalışıyordu. Ben parka Gizem’i uyarmak için gittim. Gizem de bana ‘Sen ne kadar kapatırsan kapat ben yine açar seni rezil ederim’ deyince sinirlendim. Bir anlık sinirle öldürdüm” diye ifade verdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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