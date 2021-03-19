Bucak´ta yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

Sen de mi uşak!

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Mesut MADAN/ BURDUR (DHA)BURDUR´un Bucak ilçesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye´deki çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyetlerde bulunan terör örgütü DEAŞ´a mensup şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Suriye´de bulunduğu süre içerisinde terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu A.G., Bucak ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheli A.G., adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-03-19 21:05:06



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