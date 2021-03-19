Bucak´ta yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

Mesut MADAN/ BURDUR (DHA)BURDUR´un Bucak ilçesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye´deki çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyetlerde bulunan terör örgütü DEAŞ´a mensup şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Suriye´de bulunduğu süre içerisinde terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu A.G., Bucak ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüpheli A.G., adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-03-19 21:05:06
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