Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gizem'in son fotoğrafı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gizem'in son fotoğrafı

DHA

Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gizem'in son fotoğrafı


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un (17) son görüntüleri ortaya çıktı. Nüfus cüzdanı için fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çektiren Canbulut'un, ölmeden önceki son görüntüleri de iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bucak'ta bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, 17 Mart Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu. Buradaki surların alt tarafında oturan Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evlerine gitti. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden Eren Yıldız, daha sonra evine gelen polislerce gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Eren Yıldız ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Gizem Canbulut'un cenazesi, Bucak'a bağlı Susuz köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Lise 11'inci sınıf öğrencisi olan ve ailesiyle Susuz köyünde oturan Gizem Canbulut'un, sınav için ilçeye geldiği öğrenildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ
Bucak Necati Topay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Gizem Canbulut´un, 17 Mart günü okulda yüz yüze sınava girmek için Susuz köyünden ilçeye geldiği kaydedildi. Sabah saatlerinde babası Hasan Canbulut ile birlikte nüfus cüzdanı için yeni fotoğraf çektirmek amacıyla fotoğraf stüdyosuna gelen Gizem Canbulut'un, ölmeden önceki son görüntüleri de iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gizem Canbulut'un bir arkadaşı ve babasıyla sabah saatlerinde fotoğraf stüdyosuna gelmesi, fotoğraf çektirdikten sonra ayrılması yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2021-03-20 08:37:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ABD'de akademisyenliği bırakıp, memleketi Burdur'da traktör direksiyonuna geçti
YEREL HABERLER ABD'de akademisyenliği bırakıp, memleketi Burdur'da ...
Bucak´ta yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı
YEREL HABERLER Bucak´ta yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı
Burdur’da 170 araç sürücüne hız cezası
YEREL HABERLER Burdur’da 170 araç sürücüne hız cezası
Burdur’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Burdur’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Bakanlığın Salda Gölü kararı, Burdur'da olumlu karşılandı
YEREL HABERLER Bakanlığın Salda Gölü kararı, Burdur'da olumlu ...
Bucak’ta yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Bucak’ta yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
Saman balyaları alev aldı
YEREL HABERLER Saman balyaları alev aldı
Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (4)
YEREL HABERLER Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama ...
Şehit Hüseyin Mertoğlu’nun ailesine devlet övünç madalyası
YEREL HABERLER Şehit Hüseyin Mertoğlu’nun ailesine devlet övünç ...
17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: ...
Burdur'da bıçaklanarak öldürülen Gizem’in cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Burdur'da bıçaklanarak öldürülen Gizem’in cenazesi ...
Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (3)
YEREL HABERLER Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama ...
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "15-20 güne kadar normale döneriz"
YEREL HABERLER Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "15-20 güne kadar ...
Kadın cinayetlerine tepki gösterdi, kadın cinayetine kurban gitti Bucak’ta öldürülen genç kızın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti Sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Seni çok seviyorum ama biz birbirimizi öldürürüz”
YEREL HABERLER Kadın cinayetlerine tepki gösterdi, kadın cinayetine ...
17 yaşındaki Gizem'i kendi adına sahte hesap açtı diye öldürmüş
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Gizem'i kendi adına sahte hesap açtı ...
Şehit babası İlhan Kara: “Ülkem için şehit olmaya hazırım” Burdur'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yıldönümü
YEREL HABERLER Şehit babası İlhan Kara: “Ülkem için şehit olmaya ...
Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı
YEREL HABERLER Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama ...