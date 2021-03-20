Kundaklanan merada çıkan yangın söndürüldü

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Yeşilova’da merada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan bir merada yangın çıktı. Yangına, Yeşilova Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri anında müdahale ederken yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Büyük bir alana yayılan yangın kısa sürede söndürüldü.

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