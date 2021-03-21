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Bakanlık, Salda Gölü'nün Dünya Miras Listesi'ne alınması için düğmeye bastı

DHA

Bakanlık, Salda Gölü'nün Dünya Miras Listesi'ne alınması için düğmeye bastı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün UNESCO Doğal Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin UNESCO Doğal Miras Listesi'ne dahil edilmesi için harekete geçti. Salda Gölü'nün aday listesine dahil edilmesi için ilk etapta ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyoekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmaları başlatıldı. Ayrıca ön hazırlık sürecinde 27'nci Dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu toplantısında Salda Gölü'nün Dünya Miras Listesi'ne alınması talebi değerlendirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Salda Gölü'nün oldukça temiz, oligotrofik özellikte, az tuzlu ve yüksek alkalinite özellik göstermesi, güncel stromatolit oluşumlarının Dünya'da az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönü ile ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olması gölün biyolojik çeşitliliği konusunda belirleyici etkenlerdendir. Jeolojik ve kimyasal özellikleri, barındırmış olduğu endemik türler ile Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağlayan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan Uluslararası ve Ulusal düzeyde öneme sahip bir alandır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir. Biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve değerli doğal habitatları barındırması sebebiyle Dünya Kültürel ve Doğal Mirası'nın Korunması'na Dair Sözleşme'nin 2´nci maddesinde belirlenmiş 'doğal miras' niteliklerine uygundur. Bu kapsamda; Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin UNESCO Doğal Miras Alanları Listesi'ne dahil edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Aday listesine dahil edilebilmesi için, ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo-ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca ön hazırlık sürecinde 27. Dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Toplantısı'nda Salda Gölü'nün Dünya Mirası Listesi'ne alınması talebi değerlendirilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-03-21 11:22:57

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