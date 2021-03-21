Bucak’ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü

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Bucak’ta ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Burdur’un Bucak ilçesi Sazak mevkiinde dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangına Bucak Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Yangın büyük bir alana yayılmadan kısa sürede söndürülürken, yangının neden çıktığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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