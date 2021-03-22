Evi yanan aileye yardım eli

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, geçtiğimiz gün Yunus Emre Mahallesi’nde 7 kişinin dumandan etkilenmesine neden olan yangında, evi zarar gören Özbek ailesine yardım etmek için devreye girdi.

Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediyesi, Yunus Emre Mahallesinde evi yanan Özbek ailesine yardım eli uzattı. Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve AK Parti Bucak İlçe teşkilatları aileye yardım için gerekli olanların yapılacağının sözünü verirken Bucak Belediyesi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla aileye yardım için ilgili müdürlüklere gerekli talimatların verildiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre Mahallesi’nde Adem Özbek’e ait olduğu belirlenen evde yangın çıkmıştı. Yangın Bucak Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

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