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İmamdan musluk hırsızlarına 'Allah akıl, fikir, hidayet nasip etsin' mesajı

DHA

İmamdan musluk hırsızlarına 'Allah akıl, fikir, hidayet nasip etsin' mesajı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da şadırvan ve tuvaletlerdeki muslukların çalındığı Şirinevler Camii'nin imamı Mustafa Yavuz, hırsızlara astığı yazıyla mesaj gönderdi. Şadırvan ve tuvalete, "Allah sana akıl, fikir, hidayet nasip etsin kardeşim. Bir daha ihtiyacın olursa Allah için muslukları yerinden sökme. Cami görevlisinden ihtiyacını iste, temin edilsin" mesajı asan imam Yavuz, "İhtiyacı varsa gelsin ben parasını vereyim" dedi.
Şirinevler Mahallesi'ndeki Şirinevler Camii'ne bugün saat 07.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi, şadırvandaki 3, kadın tuvaletindeki 1 ve erkek tuvaletindeki 2 musluğu çaldı. Öğle namazına geldiğinde durumu fark eden cami imamı Mustafa Yavuz polise haber verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
HIRSIZA MESAJ VERDİ
Yaklaşık 15 gün önce de şadırvan ve tuvaletteki 5 musluğun kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından söküldüğü caminin imamı Mustafa Yavuz, şadırvan ve tuvalete yazı asarak, hırsızlara çağrı yaptı. Yavuz mesajında, "Cami tuvaleti ve şadırvanında toplamda 5 adet musluğu yerinden söken şahsı muhterem, Allah sana akıl, fikir, hidayet nasip etsin kardeşim. Bir daha ihtiyacın olursa Allah için muslukları yerinden sökme. Cami görevlisinden ihtiyacını iste temin edilsin" dedi. Yavuz, mesajın altına kendi adını ve cep telefonu numarasını da ekledi.
'İHTİYACI VARSA GELSİN BEN PARASINI VEREYİM'
Mustafa Yavuz, "Allah razı olsun cemaatimiz muslukların yenisi aldı ve taktık. Her namaza gelişimde musluklar yerinde duruyor mu durmuyor mu diye kontrol ettim. Bugün sabah da hem şadırvandan hem de tuvaletten yine musluklar çalınmış. Bu yazıyı astım. İhtiyacı varsa gelsin ben parasını vereyim. Şunların toplam maliyeti 100 lira ancak. Polisler geldi güvenlik kamerası görüntülerine baktı" dedi.
HIRSIZ KAMERADA
Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin caminin bahçesindeki şadırvan ve tuvaletlere girdiği ardından da dışarı çıkarak, uzaklaştığı yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-03-24 16:14:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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