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Muslukları çalan hırsızlara imamdan sitem dolu not: "Allah için muslukları yerinden sökme, ihtiyacın varsa karşılayalım" 15 gün arayla camiden 6 musluk çalan hırsızlar cami görevlisini çileden çıkardı

İHA

Burdur'da Şirinevler Camisi'nde 15 gün arayla şadırvan ve tuvaletindeki muslukları çalan hırsıza, cami görevlisi sitem dolu bir not yazıp şadırvana astı. Cami görevlisi Mustafa Yavuz, "Allah için muslukları yerinden sökme, ihtiyacın varsa gel ben parasını vereyim, muslukları sökme" dedi.

Muslukları çalan hırsızlara imamdan sitem dolu not: "Allah için muslukları yerinden sökme, ihtiyacın varsa karşılayalım" 15 gün arayla camiden 6 musluk çalan hırsızlar cami görevlisini çileden çıkardı

Burdur’da Şirinevler Camisi’nde 15 gün arayla şadırvan ve tuvaletindeki muslukları çalan hırsıza, cami görevlisi sitem dolu bir not yazıp şadırvana astı. Cami görevlisi Mustafa Yavuz, “Allah için muslukları yerinden sökme, ihtiyacın varsa gel ben parasını vereyim, muslukları sökme” dedi.
Burdur Şirinevler Mahallesi’ndeki Şirinevler Camisi’nde kimliği belirsiz bir kişi şadırvandaki 3, kadın tuvaletindeki 1 ve erkek tuvaletindeki 2 musluğu çaldı. 15 gün önce de muslukları çalınan cami görevlisi Mustafa Yavuz, muslukların çalınıp çalınmadığını kontrol etmek için her vakit namazında bakmaya başladı. Öğle namazına geldiğinde muslukların yerinde olmadığını gören Mustafa Yavuz, polis ekiplerine haber verdi. Kimliği belirsiz hırsızın cami içerisine girmesi ve muslukları alıp çıkması güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Cami görevlisinde hırsıza mesaj
Cami Görevlisi Mustafa Yavuz, 15 gün arayla ikinci defa muslukları çalan hırsız için şadırvan ve tuvalete ‘İhtiyacın varsa cami görevlisinden iste’ yazılı bir not bırakmıştı. Bıraktığı mesaja rağmen yine de muslukların çalındığını gören Yavuz, hırsız için Allah akıl fikir versin gibi bir duada bulunduğunu söyledi. Yavuz, “Yaklaşık 2 hafta önce musluklarını sökmüşler hem 3 tuvaletimizdeki muslukları hem de şadırvanımızdaki muslukları sökmüşler. Cemaatimizden birisi Allah razı olsun alıverdi kendimiz taktık. Ben gelip günlük kontrol ettim. Hem şadırvanın hem tuvaletin musluklarını hemen hemen her gün kontrol ettim. Yine bu sabah namazında namazı kıldıktan sonra geldim yanımdaki görevli arkadaşla beraber kontrol ettik yerindeydi. Öğlen namazımıza geldiğimizde cemaatimizin birisi hocanın musluklar yerinde yok dedi. Hakikaten geldim baktım, musluklar yerinde yok. Kameradan baktım kimin yaptığı görünüyor. Hemen polis ekiplerine haber verdik. Tabii ben 2 hafta önce musluklar sökülünce yazı yazdım buraya. Bu muslukları söken şahsı muhterem, Allah sana akıl fikir versin gibi bir dua da bulunduk, dua ettik. Varsa ihtiyacın bunların masrafı 5 musluk 100 lira anca tutuyor. Varsa bir ihtiyacın gel cami görevlisinden iste, ihtiyacın giderilsin dedik. Hatta buraya telefon numaramızı da yazdık. Bu durum aynı zamanda başka camilerimizde de yaşanıyor. Yani vatandaşlarımız böyle şeylere neden tenezzül ediyor anlamış değiliz. Allah akıl fikir versin diyoruz, dua ediyoruz” dedi.
Şirinevler Cami'inde geçtiğimiz aylarda yine bir hırsızlık olayı yaşanmış, hırsız kilitli kapıyı açabilmek için camiyi didik aramış, cami imamının odasında bulunan yardım kutusundaki yaklaşık 1000 TL’yi alarak kayıplara karışmıştı.

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