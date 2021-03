Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: “Rehavet bizim için en büyük düşman”

– Burdur’da vaka sayılarında düşüş yaşanırken, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Ercengiz, rehavetin hastalıktan daha büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Burdur’da denetimlerin yoğunlaştırılması, açık alanlar ve toplu taşıma araçlarında uygulanan dezenfeksiyonlar ile beraber vaka sayıları ciddi oranda düşmeye başladı. Burdur’da vaka sayıları 100 binde 72.26 olurken Burdur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı vaka görünme oranı en çok azalan iller arasında yer aldı.

Vatandaşları vaka sayılarının azalmasından dolayı rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, hastalık son kişide devam edinceye kadar en yüksek seviyede salgın varmış gibi hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Ercengiz, “Maalesef korona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Hastalık sayısındaki artış dikkat çekiyor. Fakat biz Burdur olarak korona virüs haritasında kırmızı başladığımız haritayı sayıyı düşürerek pratikte turuncuya çevirdik. Fakat Bakanlar Kurulu kararı henüz böyle harita yayınlamadığı için hala kırmızı görünüyoruz. Bu bizi üzmesin, moralimizi bozmasın, sadece esnafımız açısına bir beklenti içerisine girildi. Ve esnafımızın da turuncu tablo içerisinde olan illerin esnafının davranış biçiminde hareket etmek istediği yönünde bir talep var. Fakat şunu da ifade etmek isterim, korona virüs salgınını yokuş aşağı inen bir kamyon gibi değerlendirmek lazım. Ayağınızı frenden çektiğiniz anda kontrolü kaybedebilirsiniz. Bu açıdan vatandaşımızın, tedbirler gevşetilse de, normalleşme süreci ile ilgili önemli adımlar atılmış olsa da, hastalık son kişi de devam edinceye kadar en yüksek seviyede salgın varmış gibi tepkilerine devam etmesi lazım” dedi.



“Birimizin dikkatsizliği en az 10 hasta, 10 hastanın dikkatsizliği en az 100 hasta”

Burdur kent merkezinde mutasyona uğramış korona virüs vakası ile karşılaşılmadığını belirten Başkan Ercengiz, iller arası seyahat kısıtlaması olmadığı için mutasyonlu virüsün Burdur’a da gelebileceğini ifade etti. Ercengiz, ”İlimizde bugüne kadar mutasyona dair vaka tespiti anlamında kent merkezinde olmadığı yönünde bilgi aldım. Fakat bu mutasyona uğramış virüsün her an şehir merkezinde veya ilimiz tamamında da görebilme ihtimali çok yüksek. Tüm Türkiye'de olduğu gibi seyahat kısıtlaması olmadığı için iller arası geçiş olduğu için Burdur'a da gelebilir Burdur'da da Bu mutasyona uğramış virüsü görebilme ihtimaliniz çok yüksek. Dikkatli olmalıyız tedbirleri elden bırakmamalıyız. Vatandaşımız 1 yıldır bu mücadele içerisinde. Birimizin dikkatsizliği en az 10 hasta, 10 hastanın dikkatsizliği en az 100 hasta olarak büyüyor. Onun için bakanlıklarımız bu konuda hem aşılama çalışmalarını belli bir seviyeye getirdiğinde hem de vatandaşımızın hastalığın yayılması ile ilgili tedbirlere uyduğu bir süreçte sonuca ulaşabilirsek eğer bu hastalıktan kurtulmuş olacağız. Aksi takdirde Covid19 ile yaşamayı öğrenip en üst düzeyde tedbirlerimizi uygulamak zorundayız” diye konuştu.



“Denetimler ve dezenfeksiyon uygulamaları devam ediyor”

Burdur Belediyesi olarak bir yılı aşkın bir süredir covid19 salgınıyla aktif bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Ercengiz, “Dezenfeksiyonlarımıza hiç ara vermeden devam ettik. Toplu taşıma araçlarından taksilere varıncaya kadar tüm toplu taşımada ya da bireysel taşımada kullanılan ticari araçların dezenfeksiyonu yapıyoruz. Bunun içerisine fabrika servisleri ve diğer öğrenci taşımadaki öğrenciler son günlerde taşınmaya yeniden başlandı. Dezenfeksiyon uygulamalarını yapıyoruz. Halka açık alanların sürekli kullanılan kamusal alanların hem temizlenmesi hem de HES kodu ile girişlerinin sağlanması bizim açından çok önemli. Çünkü sonuçta o kamusal alanların temiz tutulması aynı zamanda da hastalıklı bireylerin o alanlar sokulmaması hastalığın yayılmaması adına en önemli adım. Burdur halkının bilinçli olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Biz bir yıl içerisinde vatandaşımıza sıcak yemek, maske, hatta camilerimize ibadet açıldıktan sonra tek kullanımlık seccade varıncaya kadar yerel yönetim olarak destek olmaya çalıştık. Amacımız bu hastalığın yayılım hızını azaltmak ve Burdur'da en az vaka ile bu süreci götürebilmekti. Uzunca bir süre başarılı olduk” diyerek bir müddet sonra tüm Türkiye’de olduğu gibi Burdur’da da hastalığın yayılım hızını arttırdığını söyledi.



“Rehavet bizim için en büyük düşman”

Vaka sayılarının azalmasıyla vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Başkan Ercengiz, hastalıktan daha büyük tehdidin rehavet olduğunu vurguladı. Ercengiz, “Son günlerde yayılmasında bir düşüş var. Fakat şunu çok net ifade etmek isterim, bir kere daha altını çizmek isterim ki; Rehavet bizim için en büyük düşman. Hastalıktan daha büyük tehdit bizim rehavete kapılmamız. Hafta sonu maalesef 20 yaş altı gençlerimizin parklarda çok yakın mesafede birbirleriyle sosyalleştiği mi görüyorum. Biz gençlerimizin o parklarda olmasını istiyoruz ama biraz daha sabır, biraz daha mesafeli, biraz daha hastalığa karşı önlem almalı. Belki o gençlerimiz hasta olmayabilir, yatağa düşmeyebilir ama evdeki babaannesinin ölümüne neden olabilir. Annesinin babasının ağır hasta olmasına neden olabilir. Gençlerimizin bu çağrıya kulak vermesini istiyorum. işi yoksa vatandaşımız evinden çıkmasın. en iyi tedavi yöntemi bu hastalık için izolasyon. İzolasyonu da her birey kendi içerisinde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayarak sağlarsa bu kadarı bile bu hastalığın yayılım hızını azaltmada yeterli olacaktır” dedi.

Burdur’da taksicilik yapan ve aracında dezenfeksiyon denetimi yapılan Cevat Cambaz ise yapılan denetimlerin gerekli olduğunu, bu dönemde daha hassas olmaları için vatandaşları teşvik ettiklerini söyledi. Cambaz, “Burdur'da taksicilik yapıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıtalar tarafından böyle denetlemeler oluyor. Tabii biz devamlı müşterilerle sık sık irtibat halindeyiz. Denetim yapılmasından biz de memnunuz. Kendimizi güvencede hissediyoruz. Hem bu manada da daha hassas olmak için vatandaşlarımız teşvik ediyoruz. Güzel bir iş, yapılması gereken bir iş. Devlet kurumlarımızın böyle çalışmasını takdire şayan görüyoruz” diye konuştu.

