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Öğrencilerin yeteneklerini sergileyebileceği Genç Kürsü Burdur MTAL’de çok amaçlı kütüphane açıldı

İHA

Öğrencilerin yeteneklerini sergileyebileceği Genç Kürsü Burdur MTAL’de çok amaçlı kütüphane açıldı

Burdur’da Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapsamında Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, içerisinde 5 bin kitabın yer aldığı çok amaçlı kütüphane ile gençlerin yeteneklerini sergileyebileceği ‘Genç Kürsü’ oluşturuldu.
Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek maksadı ile başlatılan ‘Mesleki Eğitim’de 1000 Okul Projesi kapsamında Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, içerisinde 5 bin kitap bulunan kütüphane oluşturuldu.
Milli Eğitim Bakanlığının 50 bin TL’lik kaynağı ile yapılan kütüphanede, ses ve görüntü sistemi ile online eğitim toplantıları yapılabilirken yüz yüze eğitimler de verilebilecek. Ayrıca proje kapsamında öğrenciler için teneffüs aralarında oynayabilecekleri satranç oyun alanı bulunurken, öğrencilerin yeteneklerini sergileyebilecekleri ‘Genç Kürsü’ oluşturuldu. Burdur’da ilk örneği olan Genç Kürsü’de öğrenciler haftanın belirli günlerinde sahneye çıkarak çaldıkları enstrümanı çalabilecek, şiir okuyabilecek ya da şarkı söyleyebilecek.
Çok Amaçlı Kütüphane’nin açılışı Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın katılımı ile gerçekleşti. Açılış kurdelesini Okul Müdürü İbrahim Çetinkaya ile birlikte kesen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilere seslenerek açılan bu kütüphane ile başarıyı hak ettiği noktaya taşımalarını söyledi. Emre Çay, “Meslek lisesinden mezun olan bir öğrenci bir altın bilezik sahibidir. Zanaati sayesinde meslek edinmekte ailesini geçindirmektedir. Son dönemde üstüne olması gerektiği gibi düşülerek bu işin ne kadar ehemmiyetli bir iş olduğu en üst yöneticilerimizden bizlere kadar herkesin içselleştirdiği bir gerçektir. 1000 okul projesi ise Bakanlığımız tarafından başlatılmış bu hayalin ete kemiğe bürünmüş halidir diyebiliriz. Hem fiziki şartlarını iyileştirilecek, hem de eğitim kalitesi yükseltilecektir. İşte bugün açacağımız kütüphane ile kültürünü, edebiyatını geliştirmek için bu ve buna benzer pek çok adım atılacaktır. Bu bir başlangıçtır. Kıymetli gençler, özellikle bu proje, okulunuzun diğer okullarla başarı farklılığını azaltarak, kaliteyi yükseltip hak ettiği noktaya hızlı bir şekilde kavuşması için başlatılmıştır. Bu projenin bir üyesi olduğunuzu görüp daha fazla gayret göstermenizi bekliyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak pek çok alanda çalışmaya ve sizleri destekleye gayret edeceğiz. Sizlerden beklentimiz devamsızlığı sıfıra indirmeniz, disiplin sorunlarını sıfıra indirmeniz, akademik başarınızı arttırmanız, kültürel, sanatsal başarınızı arttırarak bu projenin amacına ulaşmasını sağlamanızdır. Bu vesileyle öncelikle kütüphanenizin hayırlı olmasını diliyorum. Okuyan, üreten, eleştiren, doğruya akıl muhakemesiyle ulaşan bir neslin gelişmesine vesile olsun” dedi.

Öğrencilerin özgüven kazanması için Genç Kürsü
Öğrencilere bilgiye ulaşmada kolaylık sağlayacak olan kütüphanenin yanı sıra özgüven kazanmaları için Genç Kürsü’yü oluşturduklarını ifade eden Okul Müdürü İbrahim Çetinkaya, “Öğrenciler burada kütüphanede bulunan 5 bin kitaptan faydalanabilecek. Ve internet sisteminden faydalanacak. Öğrencilere bilgiye ulaşmada daha fazla imkân sağlamış olacağız. Bu alanda öğrencilere bir etkinlik alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu alanda hem öğrencilerimiz teneffüslerde veya ders olmadığı zamanlarda satranç oynayacaklar. Yine öğrencilerimize özel genç kürsü oluşturduk. Bu genç kürsü bölümünde yeteneği olan öğrencilerimiz bu kürsüde yeteneklerini sergileyecekler. Bir sanat icra edenler ya da şiir sevenler, çalgı aleti çalanlar burada bu yeteneklerini diğer arkadaşlarına gösterecekler. Amacımız öğrencilerin özgüvenlerini kazanmalarını sağlamak” dedi.
Açılış sonrası kütüphaneyi gezen Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul öğrencileri ile birlikte satranç oynadı, kitap okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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