Cami musluklarını çalan hırsız yakalandı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Merkez Şirinevler Camii'nin şadırvan ve tuvaletlerindeki muslukları çalan hırsız yakalandı.Burdur Merkez Şirinevler Camii'nde bulunan şadırvan ile kadın ve erkek tuvaletlerindeki musluklar 15 gün arayla iki kez çalındı. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüpheli Ö.C.'yi yakaladı. Ö.C., muslukları hurdacıya sattığını söyledi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.C., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İMAM, HIRSIZA MESAJLI TEPKİ GÖSTERMİŞTİŞadırvan ve tuvaletlerdeki muslukları çalınan Şirinevler Camii'nin imamı Mustafa Yavuz, hırsızlara astığı yazıyla mesaj göndermişti. Şadırvan ve tuvalete, "Allah sana akıl, fikir, hidayet nasip etsin kardeşim. Bir daha ihtiyacın olursa Allah için muslukları yerinden sökme. Cami görevlisinden ihtiyacını iste, temin edilsin" mesajı asan imam Yavuz, "İhtiyacı varsa gelsin ben parasını vereyim" demişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-03-26 13:30:13



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