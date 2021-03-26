Çamlık Köyü kara teslim oldu

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Bucak İlçesine bağlı Çamlık Köyü’nde akşam saatlerinde yağan kar etkili oldu.

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bucak Çamlık yolu kapanırken kar yağışının yer yer 15 cm’e ulaştığı öğrenildi.

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