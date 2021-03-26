Aracın motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı

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Burdur’da park halindeki aracın motor bölümüne giren ve sıkışan kedi kurtarıldı.

Burdur’un Bucak ilçesi 70 Evler Mahallesi Gül Sokak'ta bir kedi, ısınmak için park halindeki otomobilin motor bölümüne girdi. Araç sahibi, otomobilden gelen kedi sesini duyunca Bucak Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kediyi güçlükle çıkardı. Kurtarılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.

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