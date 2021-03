45 yıldır iğnesi elinden düşmedi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da yaklaşık 45 yıldır yorgancılık yapan Sadık Can (75), işlerinin azalmasına rağmen mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Her gün dükkanına gelip çalışmalarını sürdüren Sadık Can, "Zor meslek ama hamdolsun yine iğneye ipliği gözlüksüz takıyorum, Allah'a çok şükür, ışık gözümü alıyor ben hiç ışıksız dikerim" dedi.

Yukarı Pazar'da 45 yıldır yorgancılık yapan Sadık Can, mesleğinin kentteki son temsilcilerinden. Yıllar önce birden çok çırak ve kalfa çalıştıran Sadık Can, şimdi tek başına yorgan dikiyor. Özel yapım yorganlara ilginin azalması nedeniyle eskiden olduğu gibi iş yapamadıklarını anlatan Sadık Can, her şeye rağmen mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Eskiden saten, ipek, basma yorganların gelin çeyizlerinin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Sadık Can, şimdi onların yerini elyaf, silikon yorganların aldığını söyledi. 45 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü anlatan Can, "Şimdi eskisi gibi müşterilerimiz yok. Ben eskiden kamyon ile pamuk alıyordum, şimdi çuval ile alıyorum. El işleri ölmesin diye devlet vergiyi kaldırdı bizden yani el işi olanlardan, yorgancılardan, bakırcılardan. Böyle olmasına rağmen işler çok zayıf, siftah yapmadan kapatıyoruz" dedi.

'İĞNEYİ GÖZLÜKSÜZ TAKIYORUM'

Meslekte çırak yetişmemesinden yakınan Sadık Can, "Çırak mırak hiçbir şey yok. Eskiden benim 8 tane kalfa, 23 tane çırak oluyordu, muhakkak 10 kişi oluyorduk, 35 sene önce. Her geçen gün zorlaşıyor el işleri. Aslında dediğim gibi iğneyle kuyu kazıyoruz. Yorganlar tek tek elden çıkıyor. Burada da vardı 15 kişi, bu bölgede şu an için 8 kişi, 30'dan fazlaydı. 3'te 1'i kaldı. Zor meslek ama hamdolsun yine iğneye ipliği gözlüksüz takıyorum, Allah'a çok şükür, ışık gözümü alıyor ben hiç ışıksız dikerim" diye konuştu.

'MODELİNE GÖRE 23 GÜN SÜRENLER OLUYOR'

İpek yorganın, modeline göre 2 ile 4 gün arasında dikildiğini anlatan Can, şunları söyledi:

"Mesela tavus kuşu modeli 4 günde zor bitiyor. Tabii bütün iğneyle modelini çıkarıyorsun modelle çiziliyor. Bunlar normal model. Bunları bir gün, bir buçuk günde biter. Basma yorganları günde bir tane rahat bitiririz. Ama ipekliler dediğim gibi modeline göre 23 gün sürenler oluyor. Çeşit çeşit modellerimiz var, onlardan çiziyoruz üstünü kalıpla ona göre modelini çıkartıyoruz. Ama şimdi ne model isteyen var, ne model soran var."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

