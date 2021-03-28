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Bu cihaz süt teknolojisinde çığır açacak

DHA

Bu cihaz süt teknolojisinde çığır açacak


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDURLU makine mühendisi Mustafa Kuzu (30) arkadaşı Uğur Özdemir (34) ile geliştirdikleri sistemle süt toplama tanklarında kimyasal madde kullanmadan sterilizasyon yapan ultraviyole cihazı geliştirdi. Kuzu ve Uğur'un cihazı, süt tankları ile güğümlerin iç yüzeyindeki bakterilerle virüslerin tamamını yok ediyor. 
Yıldız Teknik üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Mustafa Kuzu ve arkadaşı ultraviyole teknolojisi alanında 10 yıldır çalışan Uğur Özdemir, geliştirdikleri teknolojiyle süt tanklarının ve güğümlerinin iç yüzeyini yıkayıp sterilize ederek bakteri ve virüslerin tamamını yok ediyor. Üretimini yaptıkları süt soğutma tankı sterilizasyon cihazı (QSS) ve süt güğümü sterilizasyon cihazının (MC-9) hiç kimyasal kullanmadan sadece basınçlı su ve UV teknolojisiyle yüzde 100 sterilizasyonunu ve yıkamasını gerçekleştirdiğini anlatan Mustafa Kuzu, "Üretmiş olduğumuz cihazlarımız dezenfekte değil sterilize etmekte bunu özellikle belirtmek isterim. Cihazlarımız sterilizasyon işlemini tamamen otomasyon sistemiyle insan faktörüne dayalı olmadan yapar. QSS, otomasyon sistemiyle süt soğutma tanklarında günde 3 kez sterilizasyon işlemi yapar ve süt girişine kadar tankın steril kalmasını sağlar. Burada en büyük avantajlarımızdan birisi kimyasal kullanımı olmamasıdır. QSS çevreci bir cihazdır ve tasarımı gereği piyasadaki süt soğutma tanklarına kolayca uygulanabilmektedir. Diğer cihazımız MC-9 süt güğümlerini yıkayıp sterilize etmektedir. MC-9'daki 9 hazne aynı anda çalışabildiği gibi ayrı ayrı da çalışabiliyor. Güğüm hazneye yerleştirildikten sonra sensör algılıyor, yıkama ve sterilizasyon işlemini çok kısa sürede gerçekleştiriyor ve güğümlerin içerisi yüzde 100 steril hale geliyor" dedi.
'CİHAZIMIZ SÜT TEKNOLOJİSİNDE ÇIĞIR AÇACAK'
Piyasada bulunan süt güğümlerinin yeterli miktarda ve etkin bir şekilde yıkanıp sterilize edilemediğini fark ettikleri için böyle bir sistemi ürettiklerini anlatan Kuzu, "Sütün çıkış noktası süt güğümleri ve daha sonra süt soğutma tankları olduğu için, bakteri yükünün burada düşürülmesinin süt kalitesine etkisinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Gıda alanında çok bilinen bir problem biyofilm tabaka oluşumudur. Biyofilm tabakanın fiziki müdahale olmadan temizliği pek mümkün değildir. Ama QSS ve MC-9, biyofilm tabakayı ilk kullanımda yok etmektedir. Piyasadaki süt soğutma tanklarına uygulayarak biyofilm tabakayı ilk uygulamada yok edebilmekteyiz. Bu özelliğiyle dünyada ve Türkiye'de rakibi yoktur. Cihazımız süt teknolojisinde çığır açacak. Cihazlarımızda kullandığımız her parça özel olarak dizayn edilmiştir ve en büyük avantajımız cihazlarımız tak çalıştır sistemi ile basit soketlerle çalıştırılabilmektedir" diye konuştu.
'YURT DIŞINA İHRACI İÇİN DE GÖRÜŞMELERİMİZ BAŞLADI'
Cihazın prototip üretiminin ve test aşamasının tamamlandığını, seri üretime geçiş aşamasında olduklarını kaydeden, Kuzu şöyle dedi:
"Bu cihazın patentini aldık, dünyada ve Türkiye'de benzeri yok. Cihazımız Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü tarafından incelendi ve Burdur gıda kontrol laboratuvarlarında yapılan incelemesinde 5,8 milyon bakteri çok kısa bir zamanda sıfıra düştü, bu şekilde cihazımızın etkinliğini de ispatlamış olduk. Ve cihazlarımız TAMTEST raporunu almaya hak kazandı. Cihazımızın TKDK desteklerinde hibe alabilmesi için bu rapora ihtiyacı vardı. Biz bu raporu aldık. Kredi uygunluk belgelerini aldık. Ayrıca yerli üretim belgesine de başvurduk. Böylelikle teşvikler, hibeler, destekler artmış olacak ve cihazımıza çiftçimizin, vatandaşımızın ulaşımı çok kolay hale gelecek.
Cihazımızı üreticilerimizin kullanımına sunduğumuz için mutluyuz. Ayrıca yurt dışına ihracı için de görüşmelerimiz başladı. Bu cihazın Türk insanına ve sağlığa faydası olduğunu biliyoruz ve cihazın piyasada etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa Birliği'nin istediği genel canlı sayısına, bakteri yüküne biz bu cihazlarla sütlerimizi getirmiş olacağız ve süt kalitemiz AB standartlarına uygun hale gelecek."
'TOPLAMA SÜTLERİ ÇİFTLİK KALİTESİNE GETİRECEK'
Seri üretime geçtikleri zaman vardiya sistemiyle 100 kişiye kadar istihdam sağlamayı da hedeflediklerini anlatan Mustafa Kuzu, "İnsanlarımıza bu şekilde destek sağlayıp yeni bir sektör ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu cihazların süt sektörüne süt kalitesine etkisi olacağını düşünüyoruz. Toplama sütleri çiftlik kalitesine getirecek bir sistemden bahsediyoruz. Sütlerin AB normlarına gelmesi ile AB ülkelerine süt ihracatının önü açılacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-03-28 11:40:37

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