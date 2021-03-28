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Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı Önce paletlerden yuva yaptılar şimdi onlar için gelir elde etmeye çalışıyorlar

İHA

Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı Önce paletlerden yuva yaptılar şimdi onlar için gelir elde etmeye çalışıyorlar

Burdur’da bir grup hayvan sever, Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı’ndaki sokak hayvanlarını unutmadı.
Burdur’da 6 arkadaştan oluşan hayvan severler, sokak hayvanları için mücadele ediyor. Her Pazar günü Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı’na gelerek barınakta bulunan sokak hayvanlarını besleyen hayvan sever arkadaşlar yaptırdıkları telefon tutucuları satarak hayvanlar için gelir elde etmeye çalışıyorlar.
Burdur Belediyesinde çalışan ve gönüllü olarak sokak hayvanları için mücadele eden Özgür Özçelik, Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı’ndaki sokak hayvanlarına kemik ve mama getirerek, köpekleri besledi. Özgür Özçelik ve yanındakileri gören köpekler, önce arabaların arkasından koştu ardından beslemeye gelen hayvan dostlarına sevgi gösterisinde bulundular. Sokak hayvanları için gelir elde etmeye çalıştıklarını söyleyen Özgür Özçelik, “56 arkadaş elimizden geldiğince barınak girişindeki ve çöplük kenarındaki pati dostlarımızı beslemeye çalışıyoruz. Kendi imkânlarımızla ve telefon tutucu yaptırdık üstüne de Patiler Vadisi diye yazdırdık. Onları vatandaşa belli bir ücret karşılığında satıp geliri ve bağışlarıyla kendi imkânlarımızla ve kendimiz de katkı sağlayarak elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz” dedi.

“Gönüllü arkadaşlarımızı bekliyoruz”
Bu hafta Hayvan Barınağı’na yaklaşık 150 kilogram tavuk kemiği ve 3 çuval köpek maması ile gelen Özgür Özçelik, destek olmak isteyen hayvan severleri de sokak hayvanlarını beslemek için davet etti. Özgür Özçelik, “Bu hafta sonu ve hafta başı içerisinde de yine köpek yatağı, kedi yatağı ve mamalık yaptırıyoruz. Bunların da gelirinin tamamını sokak hayvanları için harcayacağız. Dediğim gibi 5 6 arkadaş elimizden geldiğince gönüllü olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizlere destek çıkmaya çalışmak isteyen arkadaşlarımız sosyal medyadan ulaşabilirler. Gönüllü destek olmak isteyen arkadaşlarımız her hafta pazar günü saat 13:00’da BurPiliç’in önünde buluşup pati dostlarımız için buraya geliyoruz. Buraya geldiğimizde yaklaşık 150 kilo civarında tavuk kemiği, yaklaşık 6 çuval mama getirme imkanımız oldu. Bunları bugün getirip buradaki dostlarımızın, patilerimizin, arkadaşlarımızın, hayvanlarımızın karınlarını elimizden geldiğince doyurduk. imkanlarımız oldukça da gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hayvan Barınağı’nda bulunan sokak hayvanlarını beslemeye gelen Gönüllü Hayvan Sever Barış Arıkan ise karınları doyduktan sonra hayvanların ilgiye muhtaç olduğunu söyledi. Barış Arıkan, “Haftada bir gün pazar öğle saatinde geliyoruz. Buraya mama, tavuk kemiği getiriyoruz. Genelde geldiğimizde çok aç oluyor hayvanlar. Direkt üzerimize yani yemlere saldırıyorlar. Ama doyduktan sonra da bu şekilde sevdiriyorlar kendilerini, hepsi ilgiye muhtaç” dedi.
Köpeklere paletlerden yuva yapmışlardı
Geçtiğimiz aylarda Özgür Özçoban ve beraberindeki gönüllü hayvan severler şartlarında barınmakta zorlanan sokak hayvanları için sanayicilerin verdikleri paletlerden kulübe inşa etmişlerdi. Yaptıkları paletlerden yuvaları hem Hayvan Barınağı’na hem de kentin dört bir noktasına bırakmışlardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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