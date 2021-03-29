İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerilerinde ve göllerde etüd çalışması 8 bin 350 metrelik mağaranın 500 metrelik kısmı ziyarete açık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerilerinde ve göllerde etüd çalışması 8 bin 350 metrelik mağaranın 500 metrelik kısmı ziyarete açık

İHA

İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerilerinde ve göllerde etüd çalışması 8 bin 350 metrelik mağaranın 500 metrelik kısmı ziyarete açık

1965 yılında Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası unvanına sahip İnsuyu Mağarasındaki ziyarete kapalı galerilerde ve göllerde etüt ve tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Burdur Valiliğine sunulacak olan mağara içi etüt ve tespit çalışma sonuçlarının İnsuyu Mağarasının ziyaretçi yönetimi ve memnuniyetine katkı sağlaması hedefleniyor.
Burdur'a 13 kilometre mesafede BurdurAntalya yolu üzerinde Çatağıl Köyü sınırları içerisinde yer alan mağaranın yaklaşık 500 metrelik kesimi ziyaretçiye açık. Mağara içerisindeki galerilerin toplam uzunluğunun 2012 yılındaki haritalama çalışmaları ile 8 bin 350 metre olduğu tespit edildi. İnsuyu Mağarası her yönde uzanan karmaşık galeri sistemleri ile Labirent Mağara niteliği taşıyor.
İçerisindeki 9 göl ile üne kavuşan İnsuyu Mağarasında, son yıllarda yaşanan küresel ısınmanın da etkisiyle göllerdeki su seviyelerinde düşüşler ve kurumalar yaşandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Burdur Valiliği arasında 2012 yılında imzalanan protokol ile mağaranın rehabilitasyonu için ilgili kurumlar tarafından çalışmalar başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından mağara ekosistemine uyumlu hale getirilen mağara içi aydınlatması ve Burdur Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mağara giriş alanında yapılan yeni tesisler ve peyzaj düzenlemesi ile mağara ve çevresinin ihtiyaç duyduğu iyileştirme çalışmaları yapıldı.
Doğa Turizmi Uygulama Eylem Planı çalışmaları kapsamında Mağara Turizmi potansiyelini arttırmak, ziyaretçi deneyimini iyileştirmek ve ziyaretçilerin doğa koruma bilincinde farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü üyelerinin katılımıyla mağara içerisindeki ziyarete kapalı galerilerde ve göllerde etüt ve tespit çalışmaları gerçekleştirdi.
Burdur Valiliğine sunulacak olan mağara içi etüt ve tespit çalışma sonuçlarının İnsuyu Mağarasının ziyaretçi yönetimi ve memnuniyetine katkı sağlaması hedeflendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keresteciler sitesinde yangın ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Keresteciler sitesinde yangın ucuz atlatıldı
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı Önce paletlerden yuva yaptılar şimdi onlar için gelir elde etmeye çalışıyorlar
YEREL HABERLER Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını ...
Bu cihaz süt teknolojisinde çığır açacak
YEREL HABERLER Bu cihaz süt teknolojisinde çığır açacak
Burdur’da doğal yaşam fotokapan ile görüntülendi
YEREL HABERLER Burdur’da doğal yaşam fotokapan ile görüntülendi
45 yıldır iğnesi elinden düşmedi
YEREL HABERLER 45 yıldır iğnesi elinden düşmedi