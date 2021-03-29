Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TIR'da çıkan yangında dorsede bulunan sıfır kilometre 6 araç yandı

DHA

TIR'da çıkan yangında dorsede bulunan sıfır kilometre 6 araç yandı


Halim AKCA/ BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde, sıfır kilometre otomobilleri taşıyan TIR'ın dorsesinde balataların alev alması nedeniyle yangın çıktı. TIR'ın bir anda alev topuna döndüğü yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında, TIR'ın dorsesi ve taşıdığı sıfır kilometre 6 araç tamamen yanarken, 2 araç ise hasar gördü.
Olay, saat 16.00 sıralarında AntalyaIsparta karayolunun Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyü Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Ertuğrul Şen yönetimindeki 16 AGV 194 plakalı sıfır otomobil yüklü TIR, rampa aşağı inerken, dorse kısmında bulunan balataların ısınması nedeniyle arka lastiklerinden alev aldı. Yanmaya başlayan TIR'ın sürücüsü Ertuğrul Şen, yangının ormana sıçramaması için alev topuna dönen aracı yolun ortasında güçlükle durdurdu.
6 SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİL TAMAMEN YANDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına ilk müdahale Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından yapıldı. Köylüler de ekiplere destek verdi. Olay yerine gelen Bucak ve Isparta belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yangına köpük ve suyla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, TIR'ın dorsesinde yüklü 8 sıfır kilometre otomobilden 6'sı tamamen yanarken, bir aracın motor kısmında, diğer aracın ise kaporta kısmında hasar oluştu. TIR'ın dorsesi de yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Yangın nedeniyle IspartaAntalya karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yolda 11,5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yoldaki ulaşım da normale döndü.
`ÇOK SIK YANGIN ÇIKIYOR´
Elsazı köyü Muhtarı Ömer Ali Çimenkaya, "IspartaAntalya karayolunda sıklıkla araç ve orman yangınları çıkıyor. Elsazı bölgesi, Bucak, Isparta ve Antalya üçgeninde yaklaşık 3570 kilometre mesafede bulunuyor. En yakın Bucak yolunda çok kıvrım ve viraj olması nedeniyle yangın bölgesine ulaşım ve müdahale yaklaşık bir saati buluyor. Elsazı köyüne bir tane yangın aracı verilmesi halinde en azından çıkan yangına köy halkı olarak biz ilk müdahaleyi başlatırız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2021-03-29 19:23:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bucak’ta araç yüklü tır yandı; 7 araç kül oldu
YEREL HABERLER Bucak’ta araç yüklü tır yandı; 7 araç kül oldu
Uyuşturucuyu araçtan atması yakalanmasına engel olmadı Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu araçtan atması yakalanmasına engel ...
İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerilerinde ve göllerde etüd çalışması 8 bin 350 metrelik mağaranın 500 metrelik kısmı ziyarete açık
YEREL HABERLER İnsuyu Mağarası'nın ziyarete kapalı galerilerinde ve ...
Keresteciler sitesinde yangın ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Keresteciler sitesinde yangın ucuz atlatıldı
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı Önce paletlerden yuva yaptılar şimdi onlar için gelir elde etmeye çalışıyorlar
YEREL HABERLER Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını ...
Bu cihaz süt teknolojisinde çığır açacak
YEREL HABERLER Bu cihaz süt teknolojisinde çığır açacak
Burdur’da doğal yaşam fotokapan ile görüntülendi
YEREL HABERLER Burdur’da doğal yaşam fotokapan ile görüntülendi
45 yıldır iğnesi elinden düşmedi
YEREL HABERLER 45 yıldır iğnesi elinden düşmedi