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Başkan Ercengiz: “Burdur'da hastalığı yavaşlatmamız vatandaşın başarısıdır”

İHA

Başkan Ercengiz: “Burdur'da hastalığı yavaşlatmamız vatandaşın başarısıdır”

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, halk pazarında esnafa ve vatandaşlara bez poşet dağıttı. Salı pazarını ziyaret eden Başkan Ercengiz, salgının yayılım hızının arttığı bu dönemde hastalığın yavaşlamasının Burdur halkının bir başarısı olduğunu, rehavete kapılıp yayılım hızının tekrar arttırılmaması gerektiğini vurguladı.

“Hastalığı yavaşlatmış olmamız toplumumuzun başarısı”
Halk pazarındaki esnafı ziyaret eden ve bez çanta dağıtımı gerçekleştiren Başkan Ercengiz, turuncuya dönen Burdur’un başarısının halkın çaba ve gayreti olduğunu söyledi. Rehavete kapılmamaları konusunda vatandaşları uyaran Ercengiz, “Dün açıklanan risk haritasında rengimiz turuncuydu. Halkımız olarak gayret gösterdik ve Burdur’umuzu kırmızıdan turuncuya döndürdük. Tabi bu rehaveti beraberinde getirmemeli. Çünkü tüm Türkiye’nin kırmızıya döndüğü, hastalığın, salgının yayılım hızının arttığı bir dönemde bizim hastalığı yavaşlatmış olmamız toplumumuzun başarısı. Ama bunu da bir rehavete döndürüp yeniden hastalığın yayılım hızını arttırmayalım. Bizim halktan ricamız bu. Kurallar belli. Maskemizi, mesafemizi kontrol ettiğimiz sürece, bireysel hijyenimizi de zaten kendi sorumluluğumuzda olduğu sürece bununla birlikte alanları doğru kullanmak ve kısa sürede terk etmek kaydıyla biz bu hastalığın üstesinden gelebiliriz. Aşılama hızının da artmasını yurttaş olarak bekliyoruz. Bunun da artacağına inanıyoruz” dedi.

“Geri dönüşüme katkı olsun”
Plastik poşet kullanımının azaltılmasına da değinen Başkan Ercengiz, “Bugün biz Salı Pazarı’nda hem geri dönüşüme katkı olsun hem plastik poşet kullanımını azaltabilmek adına Burdur Belediyesi olarak bez poşetlerimizi dağıtmaya başladık. Armağan ettiğimiz bez çantalarımız belki pazar harcının tamamını kapsamaz ama plastik kullanımının önüne belli ölçüde geçebilir. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşımıza imsakiyeleri de ulaştırıyoruz. Şimdiden vatandaşımızın Ramazan ayını kutluyor, Ramazan ayında inşallah hastalığın yayılım hızını daha da azaltarak daha sağlıklı günleri yakalayabileceğimizi umut ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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