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Kadın astsubaydan yaşlı teyzeye uzanan yardım eli Pazardan dönen yaşlı kadının pazar çantasını alıp karşıya geçmesini sağladı Vali ve beraberindekiler yayalar için kırmızı çizgi çizdi

İHA

Kadın astsubaydan yaşlı teyzeye uzanan yardım eli Pazardan dönen yaşlı kadının pazar çantasını alıp karşıya geçmesini sağladı Vali ve beraberindekiler yayalar için kırmızı çizgi çizdi

İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik hayata geçirilen ‘Yayalar kırmızı çizgimiz’ uygulaması kapsamında Burdur'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekilerek, sürücüler uyarıldı. Yaya geçidinde bekleyerek hem sürücüleri yaya geçidinde dikkatli olmaları hem de vatandaşları yaya geçidinden geçmeleri konusunda uyaran kadın astsubay ise pazardan dönen yaşlı bir teyzeyi yaya geçidinden geçirerek yardımcı oldu.
İçişleri Bakanlığı'nca yurt genelinde başlatılan 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' projesi kapsamında kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor.
Proje, Burdur’da ilk olarak Cumhuriyet Caddesi üzerinde başlatıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, cadde üzerindeki bir yaya geçidindeki beyaz renkli şeridi kırmızıya boyadı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada trafik akışının sağlıklı olabilmesi için yaya ile sürücülerin birbirlerinin haklarına saygı duyması gerektiğini söyledi.

Kadın astsubaydan yaşlı teyzeye uzanan şefkat eli
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, broşür dağıttıkları sürücüleri yayalara yol verilmesi hakkında bilgilendirirken, jandarma ekiplerinde görevli kadın astsubay da pazardan gelen yaşlı teyzenin pazar arabasını alarak yolun karşısına geçirdi. Astsubayın bu davranışı vatandaşların takdirini topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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