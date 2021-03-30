Burdur Güneyyayla köyü karantinaya alındı

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Burdur merkeze bağlı Güneyyayla köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Burdur merkez Güneyyayla köyü, 10 kişide pozitif Covid19 vakasına rastlanması ve çok sayıda temaslı kişi olması nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Güneyyayla köyü kasım ayında da karantinaya alınmıştı. Jandarma ekipleri Köyün giriş çıkışlarında tedbir aldı.

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