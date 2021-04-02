(ÖZEL) Turuncu şehir Burdur’da mavi köyün sırrı Muhtarın elinden maske ve dezenfektan düşmüyor, kimse birbirini ziyarete gitmiyor Köye dışarıdan girişleri kontrol altına aldılar, seyyar ve hurdacılara yasakladılar Terk edilmiş görüntüsü veren köyde cami minaresinden sık sık uyarılar yapılıyor Köy halkı tedbir aldı, korona virüs es geçti Bu köyde korona virüs vakası görülmedi

Burdur'un Yeşildağ köyünde alınan sıkı tedbirler sayesinde şimdiye kadar korona virüs vakasına rastlanmadı.

Burdur merkeze bağlı Yeşildağ köyünde hiç korona virüs vakası görülmedi. 109 nüfuslu köyde halk, hem maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de birbirlerine ziyarete gitmemeye özen gösteriyor.

Yüksek Riskli İller kategorisinde bulunan ve Turuncu rengi alan Burdur’da bulunan Yeşildağ köyü, korona virüs vakasına hiç rastlanmaması nedeniyle diğer köylere örnek oluyor. Köy muhtarı Hasan Başar, korona virüs ile mücadelesini köy halkına maske dağıtarak ve dezenfektan sıkarak devam ettiriyor. Ayrıca köy camisinden gün içerisinde birçok kez korona virüs ile mücadele için anonslar yapılıyor. Köy halkı ise zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmayarak ve kalabalık ortamlara girmeyerek korona virüsün bulaşma riskini azaltıyor.



“Temizlik, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yendik”

Aldıkları önlem ile korona virüsle ile mücadelelerini sürdürmeye devam ettiklerini söyleyen Yeşildağ Köyü Muhtarı Hasan Başar, kurallara uyarak hastalığı köye sokmadıklarını belirterek, Covid19’un Yeşildağ köyüne hiç girmemesi için tedbirleri elden bırakmayacaklarını söyledi. Hasan Başar, “Köyümüzde şimdiye kadar korona virüse rastlanmamıştır. Biz bunu temizlik, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yendik. Biz bunu gelen hurdacı ve seyyar satıcı gibi dışarıdan gelenleri köyümüze sokmayarak başardık. Bunun tek sebebi de hastalıktan korunmak içindir. Temizlik mesafe kurallarına çok dikkat ettik. İnşallah bundan sonraki evimize sokmaya çalışacağız. Köyümüz de herkes sağ olsun mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettikleri için köyümüzde böyle bir vakaya rastlanmamıştır. Pandemi başladı başlayalı köyümüzde düğün, mevlit yemekleri, düğün yemekleri olmamaktadır. Biz de köy dışına gitmedik. Bu yüzden de buna dikkat ettik. Köyümüzde taziyeye de gidilmemektedir. Herkes evinde, mecbur kalmadan evinden dışarıya çıkmıyor. Bundan sonra da bu kurallara çok dikkat edip köyümüze bu hastalığı sokmamaya dikkat edeceğiz” dedi.

Yeşildağ köyünde yaşayan ve kurallara uyarak korona virüsten korunduklarını dile getiren Süreyya Özmen ise, “16 senedir bu köydeyim. 1 senedir bu hastalık var. Çok şükür bu hastalığı köyümüze sokmadık. Sokmamaya da gayret göstereceğiz. Burdur'a gidiyoruz. Burdur’a da gittiğimiz zaman sosyal mesafenizi koruyoruz. Maskemizi takıyoruz. Kalabalığa girmemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hijyenli olmaya çalışıyoruz. Çocuğum lisede okuyor 2 gün Burdur'da kalıp geliyor. Geldiği zaman direkt banyoya giriyor, giysilerini de çamaşır makinesine atıyor hemen. Temizlik hijyenle bu işi halletmeye çalışıyoruz. İnşallah korona virüs bu köye uğramadan hastalıktan kurtuluruz” diye konuştu.

Yeşildağ köyünde korona virüs vakasına rastlanmamasının en büyük nedeninin 'Temizlik, Mesafe ve Maske' kuralına uyulması olduğunu ifade eden Ramazan Çakmak da, “Bu köyde yaşıyorum. Bu köyde korona virüsün görülmemesinin en önemli sebebi üç Kural T.M.M. dedikleri temizlik, maske ve mesafeye çok önem ve dikkat edilmesidir. Bu yüzden en önemli kural bu. Daha önce hiçbir mevlit, Kur'an okuma, düğün, nikah gibi hiçbir etkinliğe katılım göstermedik. Kalabalık ortamlardan mümkün oldukça uzak durduk. En büyük faydasının da bu olduğunu düşünüyorum” dedi.



Organik beslenme virüse karşı tedbir

Organik beslenmenin direnci arttırdığı için korona virüse karşı beslenmeye de dikkat ettiklerini söyleyen İsmail Bozkurt ise orman havasının da faydası olduğunu dile getirdi. Bozkurt, “Mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uyarak, sağlıklı beslendik. Bir de köyümüz orman havası olduğu için onun da çok faydası var. İnek sütü, keçi sütü, keçi peyniri, bal, yoğurt ve pekmez yiyerek daha sağlıklı oluyoruz. Vücut direnci daha da yükseliyor ve virüse karşı bizi koruyor” dedi.

Bülent Öğüt de, “Kendi ürettiklerimizi yedik. Hormonlu bitkiler yemedik. Mesafeyi tanıdık. Muhtarımız maske dağıttı. Mesafeyi devamlı koruduk” diye konuştu.

Yeşildağ köyünde yaşayan Hatice Arı ise “Ortam arasına girmiyoruz. Kalabalık yerlere girmiyoruz. Kendimize dikkat ediyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz. Doğal besleniyoruz. Evden dışarıya çıkmıyoruz öyle yaşıyoruz” dedi.

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