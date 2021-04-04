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Burdur’da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 milyon lira ceza

İHA

Burdur’da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 milyon lira ceza

Burdur’da bu hafta korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kentte sessizlik hüküm sürerken, hastalığın görülmeye başladığı günden bu yana 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine toplam 4 milyon 187 bin 308 TL idari para cezası uygulandı.
Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Burdur, sessizliğe büründü. Meydanlar, insanların yoğun olarak bulunduğu yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı. Kentin işlek noktalarından olan Cumhuriyet Meydanı, Gazi, Atatürk ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim oldu. Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin birçok noktasında sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Ayrıca edinilen bilgilere göre, hastalığın görülmeye başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 2021 Mart ayının son gününe kadar Burdur’da 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine toplam 4 milyon 187 bin 308 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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