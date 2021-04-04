Burdur’da 83 bin 85 kişi aşı oldu

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Burdur’da 83 bin 85 kişi aşı olurken Pfizer/BioNTech aşısının Burdur Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile mücadele kapsamında Çin’den getirilen CoronaVac aşıları, Burdur’da 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarının aşı vurulmasıyla başlamıştı. Sağlık Bakanlığı COVID19 aşısı bilgilendirme platformunda verilen bilgilere göre Burdur’da toplam 83 bin 85 kişi aşı oldu, 36 bin 634 kişinin ise 2. doz aşısı tamamlandı. Ayrıca aşı sırası gelenlerin Burdur Devlet Hastanesi’ndfe Pfizer/Biontech aşısını olabileceği bildirildi.

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