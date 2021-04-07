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Traktörle en fazla kazayı kadınların yaptığı belirlendi, eğitime alındılar

DHA

Traktörle en fazla kazayı kadınların yaptığı belirlendi, eğitime alındılar


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-  BURDUR'da jandarma ekipleri, traktörlerin karıştığı kazaların daha çok kadın sürücü ve yolcularından kaynaklandığını belirledi. Traktör kaynaklı trafik kazalarının ve buna bağlı yaralanma ve ölüm olaylarının önlenebilmesi amacıyla Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Yazıköy köyünde 33 kadına Burdur Jandarma Trafik Tim Komutanlığı personeli tarafından teorik ve uygulamalı kurs verildi. 
Burdur İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarını inceledi. Traktör cinsi araçların karıştığı trafik kazalarının yoğun olduğu, bu tür kazalarda yaralanma ve ölüm riskinin yüksek olduğu tespit edildi. İlde traktörlerin karıştığı kazaların özellikle sürücü belgesi bulunmayan kadınların traktörü kullanması ve yolcu vasfında kuralları ihlal etmelerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Traktör kaynaklı trafik kazalarının ve buna bağlı yaralanma ve ölüm olaylarının önlenebilmesi amacıyla Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Yazıköy köyünde 33 kadının katılımı ile Burdur Jandarma Trafik Tim Komutanlığı personeli tarafından teorik ve uygulamalı kurs verildi.
33 KADIN SÜRÜCÜ BELGESİ ALDI
Kursa katılan kadınlar daha sonra sürücü belgesi almak için il merkezindeki bir sürücü kursuna kayıt oldu. Geçen hafta sınava giren 33 kadın sınavda başarılı olarak sürücü belgelerini almaya hak kazandı. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı personeli sınava giren kursiyerleri sınav alanında da yalnız bırakmadı. Jandarma personeli kadınların heyecanlarını yenmesine yardımcı oldu, tavsiyelerde bulundu.
Kursa katılan kadınlardan Nesrin Özdemir (29), "Köyümüzden 33 kadın ehliyet almak için kursa başvurduk. Jandarma ekipleri de bize burada teorik olarak ders veriyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-04-07 13:04:41

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