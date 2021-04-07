Çallıca köyü karantinaya alındı

Burdur'un Çallıca köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Burdur merkeze bağlı Çallıca köyü, 11 kişide korona virüs görülmesi üzerine karantinaya alındı. Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile vaka sayısındaki artış nedeniyle karantinaya alınan 630 nüfuslu köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılarak kontrol altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.