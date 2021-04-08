Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtarıldı

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Burdur'un Bucak ilçesinde bahçe içerisinde kullanılmayan kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Alaaddin Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. İlyas Özdemir'e ait büyükbaş hayvan, bahçe içerisindeki kullanılmayan boş kuyuya düştü. Yaklaşık 10 metre derinliğinde olan kuyudan hayvanı çıkartmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kuyudan canlı olarak çıkartılan büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin hayvanı kurtarma anları cep telefonu ile görüntülendi.

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