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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, TIR'ın çarptığı motosiklette bulunan 10 yaşındaki A.K. ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Burdur-Tefenni kara yolu Kuruçay köyü yakınlarında meydana geldi. Huzur A. (41) yönetimindeki 20 KP 338 plakalı tuğla yüklü TIR, Kuruçay köyü kavşağında 14 yaşındaki Ş.Ç.'nin kullandığı plakasız motosikletl çarptı. Motosiklet sürücüsünün yara almadığı kazada, yanında bulunan A.K. ağır yaralandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen A.K., ilk tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. TIR sürücüsü Huzur A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-04-09 10:50:38



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