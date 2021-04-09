Yarıköy'ün misafiri leylekler, yuvalarına geldi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BAHARIN gelmesiyle, kışı geçirdikleri Afrika´nın çeşitli bölgelerinden Türkiye´ye dönen leylekler, Burdur Yarıköy´e geldi.Leylekler köy girişi, köy içerisindeki aydınlatma direkleri ve köy camisinin kubbesindeki yerlerini aldı.

Besince zengin sulak alanlara sahip olması dolayısıyla Yarıköy'ü kendilerine yaşam alanı olarak belirleyen leylekler, yuva tadilatının ardından dünyaya gelecek yavrularını büyüttükten sonra kışı geçirmek üzere Afrika´ya göç edecek. Leyleklerin bu dönemi en sağlıklı şekilde geçirebilmesi için vatandaşlara düşen en büyük görev, onların yaşam alanlarının koruması ve sulak alanlara zarar verilmemesi. Çiftçi dostu leylekler, tarım alanlarındaki zararlı böcekleri yiyerek, doğal dengeyi sağlıyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-04-09 12:13:46



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