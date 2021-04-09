10 metrelik kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

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Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde kullanılmayan 10 metre derinlikteki kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bucak ilçesi Sazak Mevkii'nde ineği kaybolan İlyas Özdemir, bahçede su dolu kuyusunu kontrol ettiğinde hayvanı fark etti. Özdemir, Bucak Belediye itfaiyesini arayarak yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, 10 metre derinliğindeki kuyudaki ineği kurtarmak için çalışma başlattı. 1 saatlik çalışmanın ardından inek kuyudan halat yardımıyla çıkartılarak, sahibine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2021-04-09 12:28:12



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