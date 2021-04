Lastiği patlayan araç önce başka araca çarptı, ardından markete girdi Bucak’ta kontrolden çıkan araç kaza getirdi

AntalyaBurdur Karayolu’nda kontrolden çıkan bir araç önce park halindeki başka bir araca çarptı, ardından araçla birlikte markete girdi. Markette ve araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmadı.

Kaza, AntalyaBurdur Karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 48 HN 726 plakalı aracın, lastiğinin patlamasıyla birlikte kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 15 EN 340 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarında bulunan marketin içerisine savruldu. Markette ve her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada can kaybının ve yaralananın da olmadığı öğrenildi.

